Песков: военные проработают механизмы оповещения населения Украины о новых ударах

Российские военные проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами. Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин в ходе специального обращения подтвердил применение российскими войсками новейших ракет средней дальности "Орешник". Президент России объяснил, что эти ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду, существующие системы противоракетной обороны противника их не в состоянии перехватить.

Удар был нанесен по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Известное с советских времен предприятие производит ракетно-космическую технику. Президент подчеркнул, что Россия атаковала "Орешником" в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства.

Также Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины, а также дружественных стран, покинуть опасную зону при применении ракет.