Экстренное заседание Совета Украина - НАТО созвали после удара "Орешником"

Совет Украина - НАТО соберется во вторник, 26 ноября, на экстренное заседание удара новой российской ракетой "Орешник" по объекту ОПК Украины.

Заседание пройдет в Брюсселе на уровне послов по инициативе Киева, сообщил источник Agence France-Presse (AFP).

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва испытала экспериментальную ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Удар пришелся по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.

В Кремле отметили, что Москва в автоматическом режиме предупредила Вашингтон о пуске баллистической ракеты.