Вдова вернулась на могилу Владимира Левкина

17 ноября не стало Владимира Левкина. Незадолго до смерти бывший участник группы "На-На" попал в больницу с подозрением на пневмонию. Впоследствии супруга Марина утверждала, что никто и подумать не мог, чем это закончится. 19 ноября популярного исполнителя похоронили на столичном Троекуровском кладбище. Проститься с артистом явились не только бывшие коллеги Левкина по группе, но и другие артисты. С трогательными словами выступили дочери Владимира: 31-летняя Виктория от первого брака и 12-летняя Ника от нынешнего. Кстати, присутствовала на прощании и первая жена Левкина.

Вдова не отходила от гроба артиста. Она приветствовала гостей печального мероприятия, общалась с ними, обнималась. Марина держалась как могла. В Сети судачат, что вдова якобы то и дело улыбалась на прощании и похоронах, однако на это она ответила, что "бог им судья", и дала понять, что действовала так, как того бы хотел супруг.

А накануне, 21 ноября, Марина вернулась на могилу Владимира Левкина. Об этом она сообщила сама в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Мой артист, мой самый любимый муж", - со слезами в голосе сказала вдова. Вдову не остановил даже ураган, который бушевал в Москве.

Кроме того, Марина публикует видео, на которых запечатлена с супругом. Подписчики в комментариях приносят ей соболезнования и поддерживают как могут.