"Ты прекрасен во всем!": Екатерина Климова предъявила молодого красавчика

46-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трех браков. У актрисы есть дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от актера Игоря Петренко и дочь Изабелла от артиста Гелы Месхи. Климова считается одной из самых востребованных отечественных актрис, ее график расписан на месяцы вперед, она снимается в кино и играет в театральных постановках, однако о своей личной жизни предпочитает не распространяться.

Но сегодня, 22 ноября, артистка не смогла скрыть своих чувств. В официальном телеграм-канале Климова опубликовала фотографию молодого красавчика и обратилась к нему с признанием в любви.

"Матвей! Тебе уже 18 лет! Поверить не могу, что ты уже большой такой. Спасибо, что родился у меня. Ты прекрасен во всем! Оставайся таким же добрым и светлым! Добро пожаловать во взрослую жизнь! Люблю тебя, сын!" - написала счастливая актриса.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах, отметив, чо Матвей вырос настоящим красавчиком. Напомним, что Игорь Петренко за последние месяцы смог снизить сумму задолженности по алиментам. Если к началу этого года долг актера превышал 9,2 миллиона рублей, то теперь ему осталось выплатить два миллиона 369 тысяч рублей.