Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен в ближайшее время обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом стратегию мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как пишет The Washington Post, Рютте, как ожидается, скоро поедет в резиденцию избранного американского президента Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине, которые анонсировал Трамп.

Генсек НАТО "укажет Трампу на то, что в его интересах и интересах Европы заключение такого мира, который не предусматривает уступки России", утверждают журналисты.

Ранее кандидат исторических наук, чрезвычайный полномочный посол Вениамин Попов напомнил, что "Трамп нам не друг, не кум и не сват", однако "с ним можно говорить", тогда как с демократической американской администрацией у Москвы "фактически война идет".

Между тем на Западе решили организовать экстренное заседание Совета Украина — НАТО. Заседание пройдет в Брюсселе на уровне послов по инициативе киевского режима.