Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и поставлять ей необходимую помощь. Так британский министр внутренних дел Иветт Купер отреагировала на заявление президента России Владимира Путина о запуске новейшей ракеты средней дальности "Орешник".

Как пишет The Standard, Купер заявила, что "в заявлениях России нет ничего нового, и Великобритания также ясно дала понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте". Лондон продолжит поставки Киеву оружия и техники, "несмотря ни на что", заверила британский политик.

Именно Лондон является одним из виновников того, что ВС России пришлось испытать систему "Орешник" в боевых условиях. Великобритания вслед за США разрешила украинским националистам применять свои дальнобойные ракеты для ударов по российской земле. В ответ на это Россия задействовала новейшую ракетную систему средней дальности, противостоять которой не могут никакие силы ПВО и ПРО в мире.

Между тем британская партия "Наследие" призвала правительство Великобритании прекратить поставлять Киеву вооружение и финансовые средства. Политики требуют не втягиваться в "далекие зарубежные конфликты", которые никак не связаны с национальными интересами страны.