Запрет на экспорт бензина отменят досрочно

Правительство планирует досрочно снять запрет на экспорт бензина, то есть раньше 1 января 2025 года

В ближайшие дни будут готовы соответствующие документы, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Будет. Сейчас готовятся документы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).

Ранее Новак объяснил, что запрет необходимо отменить, чтобы избежать затоваривания топливом и снижения объемов переработки.

В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В августе его пролонгировали до конца 2024 года. Решение было принято федеральным правительством для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.