Губернатор Самарской области перепутал чаты и отправил "не туда" гневное сообщение

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев остался недоволен тренировками местного хоккейного клуба "Лада".

Глава региона записал гневное аудиосообщение, но отправил его не главе администрации региона Дмитрию Яковлеву, которому оно изначально адресовалось, а в свой официальный канал. Через некоторое время после публикации пост с аудиосообщением был удален.

"Такое ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3–1,5 миллиарда, а команда городская, судя по тому, на каких тренажерах ребят заниматься заставляют. Это полная ерунда. Так не пойдет", - передает слова Федорищева канал "360".