Министерство обороны Германии в пятницу, 22 ноября, подтвердило правдивость публикаций СМИ н существовании плана подготовки к военному конфликту.

По словам официального представителя оборонного ведомства Митко Мюллера, "оперативный план "Германия" не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого", сообщает ТАСС.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "многие люди обеспокоены и напуганы безопасностью и миром в Европе". В связи с этим он пообещал "делать то, что не будет способствовать еще большей эскалации", сообщает Bloomberg.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО, хотя западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание народа от внутренних проблем.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отмечала, что разрешение германских властей на использование украинской армией немецкой военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества.