Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался ответа России на применение западных дальнобойных ракет вглубь российской территории. Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил российский дипломат, Зеленский "стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации".

Однако это, по мнению Лаврова, "полезный результат", поскольку "уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре я бы сказал, это уже полезно", сообщает РИА Новости.

Западные журналисты уже подметили, что Зеленский сменил риторику относительно российской спецоперации. Он больше не обещает гражданам Украины вернуть территории, которые вошли в состав России, или добиться вывода российских военных.

При этом в Кремле подчеркивали, что "безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны".

Между тем источники уверяют, будто недавние решения американской администрации и Джо Байдена в отношении украинского конфликта не имеют отношения к поражению на выборах президента США кандидата от Демократической партии и вице-президента Камалы Харрис.