Российская армия освободила Новодмитровку в ДНР

Под контроль России перешел населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село освобождали подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Новодмитровка расположена в Покровском районе ДНР, на правом берегу Кураховского водохранилища. На левом берегу находится город Курахово, который является одним из крупнейших опорных пунктов ВСУ в регионе.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили село Дальнее в ДНР.