Минобороны прокомментировало вчерашний удар "Орешником" по Украине

Цель пуска баллистической средней дальности "Орешник" достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения. Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

За неделю ВС России сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва испытала экспериментальную ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Удар пришелся по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Он стал ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории России.

В Кремле отметили, что Москва в автоматическом режиме предупредила Вашингтон о пуске баллистической ракеты.