Все могут короли: королевские дома Европы оказались втянуты в скандалы

Монархи сегодня, может быть, уже и не правят, но зато царствуют по полной, привлекая к себе громадное внимание всей мировой общественности. Что прекрасно доказала эта неделя, которая выдалась крайняя нервной для представителей целого ряда королевских домов Европы. Хуже всего пришлось правящей в Норвегии династии Шлезвиг-Гольдштейн-Зондербург-Глюксбург, где старшего сына кронпринцессы арестовали по делу об изнасиловании, но досталось и британским Виндзорам.

В почти сказочном Норвежском королевстве происходят крайне странные и страшные изменения – а именно стала стремительно расти доля преступлений на сексуальной почве среди молодёжи, более того, уже второй год подряд увеличивается и число преступников-рецидивистов. Среди этих маньяков теперь значится и 27-летний пасынок наследника престола. Отчим в шоке и пока по-королевски пытается держать удар.

20 ноября Мариус Борг Хейби был арестован на неделю - до вынесения приговора – его обвиняют в двух изнасилованиях, нанесении телесных повреждений, угрозах, систематическом жестоком обращении и нарушении решений суда. По делу проходят сразу шесть потерпевших – 5 женщин и один мужчина, по совокупности преступлений старший сын кронпринцессы может оказаться за решёткой более чем на 10 лет.

Мариус действительно бедовый парень, хотя и попал во дворец, когда ему было всего 4 года – то есть всю жизнь воспитывался в высшем обществе. Эксперты полагают, что всё дело в плохой наследственности. Родной отец Мариуса – наркоман-уголовник, да и мать достижениями похвастаться не может - кроме того, что её жизнь закрутилась по сказочному сценарию.

Так вот, когда отец ребёнка отбывал срок за тяжкое преступление, отчаянная официантка Метте-Марит не страдала, а активно искала нового мужа – пару лет жила в провинциальном городке с ди-джеем, а потом случайно на музыкальном фестивале познакомилась с принцем. И сразу же эффектная блондинка и её сын, на тот момент с внешностью ангела, заехали во дворец. Королевская семья, да и вся Норвегия были в шоке, но принц своим родителям пригрозил оставить династию без наследников. В общем, старики отступили и в 2001 году 28-летняя простая официантка получила титул "королевское высочество кронпринцесса Норвегии".

"Когда в 2001 году она вступала в брак с наследным принцем Хоконом Магнусом – она даже не имела высшего образования. Речь о человеке, который представляет уже по определению своего статуса государство на международном уровне", - отметил Николай Полонский, историк.

Когда у пары появились общие дети - принцесса и принц - и жизнь вроде бы стала налаживаться, как вдруг в 2017 году в пасынка будто вселились норвежские тролли. Окончив школу, он пытался учиться и в Америке, в Британии, но нигде никакого образования так и не получил. В итоге вернулся в Норвегию – устраивал скандальные вечеринки, употреблял наркотики, подделывал дипломатические документы, и вот скатился до насилия. Но каждый раз, когда Мариуса задерживали, он открыто заявлял полиции, что королевская семья его обязательно спасёт от правосудия. Поэтому у журналистов есть подозрения, что и новое громкое дело будет идти с нарушениями. Уже сейчас процесс проходит исключительно за закрытыми дверями и Мариуса даже не разрешают фотографировать в зале суда. Так что норвежцы надеются только на общественный резонанс, который, если постараться, может оказаться сильнее влияния королевской семьи.

Впрочем, норвежского короля не радует не только семья его сына, но и дочери - принцесса Марта Луиза тоже заставляет монарха нервничать. В августе этого года пятидесятилетняя многодетная мать-одиночка вышла замуж и привела во дворец чернокожего американского псевдо-шамана преступника Дурека Верретта.

Принцесса, как выяснилось, полюбила его как раз именно за то, что он не человек, а рептилия, к тому же, якобы владеет техникой омолаживания и лечит рак, управляет атомами и умеет взламывать души. Кстати, это, наверное, в Европе какой-то новый вирус, о хакерах души на этой неделе активно заговорили и в Лондоне. Сторонники теории заговора, которые до сих пор не верят в историю внезапной болезни и чудесного выздоровления принцессы Уэльской, стали раскручивать версию о клоне Кейт Миддлтон.

"Кейт хотела уйти из королевской семьи, как Меган и Гарри, но дворец не хотел этого допускать, даже несмотря на то, что все знали об изменах принца Уильяма. И в итоге они убили её и заменили на клона. У них есть механизм, который берёт сознание и переносит его в тело", - говорит Элизабет Эйприл, конспиролог.

В Британии к конспирологии вокруг королевской семьи уже давно все привыкли – эксперты любой степени ненормальности свободно высказываются не только в интернете, но и на популярных телеканалах. Так, за время болезни Кейт её уже несколько раз хоронили, воскрешали и делали ей пластические операции, следы от которых до сих пор не могут найти. И, по мнению, королевских биографов, сплетни роятся вокруг Кейт только потому, что дворец занял странную позицию – сперва в принципе не комментировал исчезновение матери троих детей, а затем стал вбрасывать странные фотографии, на скорую руку слепленные в фотошопе. Так что неудивительно, что люди стали выдумывать свои истории – естественно фейковые.

И они до сих пор не заканчиваются. К примеру, 11 ноября Кейт посетила церемонию в честь Дня памяти павших, но 19 ноября пропустила одно из самых ярких событий - ежегодный дипломатический приём. И тут же поползли слухи, что принцессе запретил появляться на публике принц Уильям. Вроде как он разозлился на журналистов, обсуждавших его резко постаревшую супругу. Лондон сейчас и правда разделился на тех, кто утверждает, что с принцессой происходит нечто странное, и на тех, кто угрожает этим хейтерам расправой.

Ну а пока британские дьяволы беснуются, Кейт и Уильям уже подтвердили, что 6 декабря вся семья будет присутствовать на традиционном концерте в честь Рождества. Главное, чтобы и этот праздник не омрачил новый скандал – теперь религиозный и, который уже напрямую касается короля Карла. Буквально несколько дней назад было опубликовано содержание писем от 1998 года, в которых тогда ещё принц Чарльз признался, что его привлекают вечные традиции Греческой православной церкви, потому что все остальные христианские конфессии испорчены отвратительной политической корректностью. Британская пресса на эти письма отреагировала молниеносно, назвав их жестокой несмешной над англиканской церковью. А учитывая, что король Великобритании является и главой Англиканской церкви, можно ожидать, что назревающий скандал достигнет планетарного масштаба. Журналисты уже поспешили напомнить, что британский король свою связь с Греческой православной церковью особо никогда и не скрывал. Более того, будучи принцем, раз в год ездил на Афон – приводить в порядок мысли и душу.

Букингемский дворец сразу же заявил, что не будет комментировать письма, так как это частная переписка. Только вот проблема в том, что частная жизнь современных монархов уже давно стала общественной – и жить по принципу "всё могут короли" у них больше не получается.