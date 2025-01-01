Стены и преграды: The Economist показал обложку с прогнозом на 2025 год

Тайное мировое правительство - Бильдербергский клуб, за которым стоит семейство Ротшильдов - снова отправило закодированное послание своим друзьям и недругам - именно так оценивают обложку свежего номера влиятельнейшего британского журнала "Экономист". Собственно, журнал каждый год публикует некий ребус, который потом с увлечением разгадывают политики и эксперты - прежде всего, потому, что многое из предсказанного так или иначе сбывается. Но на этом раз ребус выглядит совсем не по-человечески. Весь мир втиснут в микросхему.

Сатурн навис над Нью-Йорком. Напомним, что в греческой мифологии Сатурн - это Кронос. Он олицетворял власть, жестокость и само время. А еще, как известно, пожирал своих детей. Так что перспектива у "Большого яблока", если верить турецким журналистам, так себе. Хотя и это всего лишь попытка разгадать ребус. Который ежегодно представляет публике редакция британского журнала Economist, причем, без всяких комментариев. Отсюда многочисленные догадки и предположения. Однако иногда всё намного проще, чем кажется.

В 2025 величественные кольца Сатурна исчезнут…но только из нашего поля зрения. Два раза в Сатурнианском году, длится он почти 30 земных лет, ось газового гиганта занимает такое положение, что его кольца становятся параллельны экватору Земли. Это как если смотреть сначала на поверхность, а потом на срез бумажного листа. В общем, действительно, событие неординарное!

Как и грядущее 250-летие английской писательницы Джейн Остин. Автора многочисленных "романов нравов", впрочем, на обложке признали немногие. Зато тут же процитировали: "Одной половине человечества всегда непонятно, почему что-то нравится другой". И речь отнюдь не о высоких материях. Журнал Economist, ему уже почти 200 лет, считают рупором Ротшильдов! Одного из богатейших, старейших, а, главное, влиятельнейших кланов нашей планеты. Ежегодная обложка Economist – их явное послание всему остальному миру.

"Журнал, действительно, многие годы, примерно около века уже, думаю, но если не века, то лет 80, является неким посланием миру. Сначала от англо-американских элит, а теперь от мировых. Потому что, по большому счёту, одно и то же. Это наиболее яркое впечатление, либо наиболее сильный страх. Именно поэтому так и нужна обложка. Именно поэтому раньше на ней обычно был кто-то один. Смесь - это символ того, что страх есть, а чёткого понимания уже нет", - отметил Дмитрий Журавлёв, политолог.

Лишь нагнетающий тревогу агрессивный красный и совсем уж депрессивный черный. А еще сплошные кирпичные стены и преграды. Которые с энтузиазмом собирается возводить главный нарушитель мирового спокойствия.

Примерно то же самое, сейчас происходит в кабинетах многих европейских лидеров, которые оказались совсем уж не готовы к триумфальному камбеку Дональда Трампа. На горизонте маячат торговые пошлины и рост расходов на оборону. К новой торговой войне готовится Китай. Ну а в самих Штатах чемоданы пакуют многочисленные нелегальный мигранты. Однако, как будет на самом деле, сейчас не берется сказать никто. "Неопределенность" - пожалуй, ключевой фактор грядущего 2025.

Впрочем, и стабильности на обложке Economist отвели достойное место. Уже третий год подряд, по замыслу британских художников, на судьбу мира влияет российско-китайский тандем. Тут же, правда, ядерный гриб и документ, в котором эксперты разглядели символ обновленной ядерной доктрины нашей страны. И совсем уж то, чего не ждали от подданных Его Величества. Рядом с Владимиром Путиным значок, который обычно используют для обозначения мирного атома!

Многочисленные стрелки, графики и знаки валют на обложке не сулят европейской экономике ничего хорошего. Аналогичный прогноз и для американской валюты – время доллара стремительно утекает… как песок сквозь пальцы.

"Увеличение правительственного долга, сохранение огромного корпоративного долга, долга домашних хозяйств, завышенная стоимость недвижимости, при относительно высоком курсе национальной валюты. Вот это то, что как раз в 2025 году будет продолжаться. Запад будет жить в долг. Печатать деньги и за счет этого поддерживать свою активность в том числе и агрессивную за счёт других стран", - рассказал Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.

Которые ждет настоящая политическая турбулентность. Так что портрет Зеленского многие расценили, скорее, как прощальную гастроль просроченного главы Киевского режима. И это единственное, что на обложке напоминает об Украине. У мира теперь другие приоритеты. Например, подъем левого движения и явный запрос на справедливость. Который, впрочем, в умелых руках западных политтехнологов успешно конвертируется в хаос.

"Мы видим разбитую избирательную урну с красным фоном и кулак ротфронта. Который обычно используются американскими дирижёрами цветных переворотов в качестве такого символа, который они чуть-чуть изменяют, но не считают себя в затруднении, если просто копируют. Молдавия, Грузия - сейчас готовится переворот. Американцы и британцы, по всей видимости, рассчитывают, что 2025 год будет временем таких вот переворотов", - рассказал Василий Колташов.

Но это, конечно, если у всего человечества не будет дел поважнее. Вирус Коксаки, птичий грипп, лихорадка Марбург. Фармгиганты, прибыль которых со времен пандемии коронавируса существенно сократилась, не покладая рук трудятся над новыми вакцинами или чем-то другим. Специалисты то и дело прогнозируют новую пандемию. Вот и Economist не исключение.

Впрочем, и аналитики Economist иногда ошибаются. Над составлением обложки несколько месяцев трудятся лучшие британские экономисты, политологи и специалисты по глобальным трендам. Вот, например, анализ прогноза текущего 2024 года:

"Итак, мы пропустили ваш предыдущий прогноз через систему искусственного интеллекта. Он выявил, что вы переоценили устойчивость экономики США, сделали неверную ставку на исход американских выборов и промахнулись с зеленой повесткой".

Оказалось дорого и неэффективно. Так что прогноз на 2025-й для тех же электрокаров прямо противоположный.

Никакой мистики, объясняют психологи. Таков он – язык картинок и символов. Правильной или универсальной интерпретации не существует. Каждый видит то, что хочет, исходя из своей парадигмы. И художники Economist сознательно используют этот прием. Иногда выстреливает, иногда нет. И женский профиль может оказаться просто женским профилем.

"Журнал промахивался достаточно часто. Потому что журнал всегда стоял на позиции Западных элит и ему казалось, что величие западных элит вечное. Там, знаете, кого надо было нарисовать - Моди с Си Цзиньпином нарисовать. Вот это было бы стратегически правильным. Этот год и, может, даже век - это будет год и век этих людей в большей степени, чем американских европейских или британских лидеров. Вы можете мне задать вопрос, а где Россия? А Россия всегда остается неким общим центром", - рассуждает Дмитрий Журавлёв.

Отсюда и такая выверенная симметрия на обложке. Чёткое деление между Востоком и Западом. Вот, пожалуй, самый главный тренд предстоящего года.

Разбираясь в этих веселых и не очень картинках, читатели Economist, впрочем, отметили, пожалуй, самое главное! Обложка на предстоящий год в принципе появилась. А значит редакция уверена, что 2025 всё-таки будет. Учитывая эскалацию и рост напряженности в мире - это само по себе внушает оптимизм.