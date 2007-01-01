В России стремительно растет популярность мужских декретов

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных и одиноких родителей. Что важно - без снижения уровня дохода. Государство сейчас в рамках решения демографической проблемы делает очень многое для поддержки семей с детьми. Тот же материнский капитал чего стоит. Но если о многотысячных выплатах на рождение малыша знают все и не только в России, то вот о том, что в декретный отпуск у нас могут уходить не только мамы, слышали пока не все. Но уже многие - и всё чаще этой возможностью пользуются и бабушки с дедушками и даже папы. Причем, число таких отцов за год выросло примерно на треть.

Евгений Панюков - счастливый муж и папа двоих детей. Дочь - старшая. Зовут Ярославой. Сейчас ей пять с половиной лет. Взращена не на материнском молоке, а на сухой смеси и отцовской заботе. Супруга Евгения, оправившись от родов, ушла на работу. Дома, в декретном отпуске остался папа.

На самом деле не всё так трагично, как у Новосельцева, было в семье Панюковых. Она полная и вполне счастливая. И дочка, а потом и сын были желанными и долгожданными. Взвесив все плюсы и минусы, декрет оформили на отца. Он трудился всего два дня в неделю. Остальные пять проводил дома с маленькой дочкой.

Пелёнки, распашонки, подгузники, газики в животике и режущиеся зубки. Бессонные ночи, а иногда и целые сутки. Детская поликлиника. Регулярные осмотры, прививки. Страшное и непонятное многим слово ЕМИАС. Какую куклу купить: в красном платьице, или в синим. А, может, лучше не куклу?

Тяжёлая участь первых месяцев материнства выпала на мужскую долю. И мамы-одиночки, познакомившись с этой парой, нервно облизывали вдруг пересохшие губы. Вот он мужчина, с которым маленького ребёнка оставить не страшно, а значит и во всём остальном положиться можно.

"Поверьте – это тяжело. Этот такая же работа. Это морально и психологически сложно. Особенно на первых этапах декрета, когда у тебя была жизнь до этого и она резко меняется в другую сторону и ты ничего не можешь с этим поделать, потому что ребёнок", - рассказал Евгений Панюков, управляющий гостиницей.

Ну а если отец сына воспитывает, тут уже и говорить не приходится: кругом одни плюсы. Когда декрет с Ярославой подошёл к концу, мама принесла очередную радостную новость. Сыну Даниилу сейчас три с половиной года. И с ним уже сама супруга Евгения проводили декретный отпуск. На самом деле и честно, и очень удобно. В семье всегда было с кем обсудить детские ежедневные проблемы и спросить совета.

У отцов право уйти в отпуск по уходу за ребенком появилось 1 января 2007 года. То есть достаточно давно. Но мужчина в декрете - это до сих пор, прямо говоря, непривычно. Столетиями люди воспитывались по-другому. Женщина детей растит! А отец - он вроде бы и рядом, но в воспитании до определённого возраста участия принимает мало. Старый солдат и не знает слов любви - афоризм, ставший уже атавизмом.

"Мне тяжело перестроить своё сознание и поэтому у нас в отпуске была супруга. Трудно представить, чтобы я был в отпуске по уходу, а она работала. Но в ряде случаев эта практика необходима. Например, если у мамы высокооплачиваемая работа и она не может уйти в отпуск", - отметил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП России.

Выплаты за декрет положены, пока ребёнку не исполнится полтора года. Это 40 процентов от заработка. Но есть верхняя и нижняя границы. Максимально - 49 тысяч 123 рубля. Минимальное пособие - 9227 рублей. При этом отец, как и мать, находясь в декрете, могут продолжать работать и получать зарплату. Вообще, в отпуск по уходу за ребёнком могут уйти любые родственники этого ребёнка. Бывает, что и бабушки и даже дедушки решаются тряхнуть стариной и уходят в декрет. Кто хочет узнать побольше о пользе мужского декрета - добро пожаловать на женские формы. И это уже гламур не для дур.

Ухаживать за маленьким ребёнком - это титанический труд. Мужчины, сами оказавшиеся в декрете, теперь это понимают. И рассуждают рационально: намного проще, если на этой работе трудиться будут двое.

"С точки зрения демографических исследований, я могу только привезти опыт наших зарубежных коллег, которые говорят, что, если родители вместе занимаются уходом за ребёнком, если папа участвует полноценно в уходе за ребёнком, в воспитании ребёнка – не только семьи крепче, но и детей в таких семьях больше", - сказал Сергей Рыбальченко.

Одно дело родить и родить не единожды. Семья крепкая и дети любимые. Совсем другой вопрос - вырастить так, чтобы людьми стали. Здесь уже без помощи государства не обойтись. Владимир Путин не так давно обрисовал ещё одну и совсем немаленькую проблему, которую необходимо решить. Раз в России мужские декреты только набирают популярность, то опыт зарубежных стран, здесь можно обойтись без политики, может оказаться очень ценным.

"Если мы возьмём международную практику, то там воспитание детей отцами – достаточно распространённая практика и существует так называемый непередаваемый отцовский отпуск, который играет не только роль поддержки ребёнка, но и поддержки мамы. Потому что этот отпуск нельзя передать женщине. Это такое солидарное участие обоих родителей в воспитании ребёнка", - отметил Рыбальченко.

В Великобритании законодательно декрет разделен на две равные части: для мамы и папы. В Швеции каждый из родителей должен отсидеть в декрете не менее двух месяцев. А в Германии отпуск по уходу за ребёнком для отца и вовсе на два месяца длинней, чем у матери. В Европе вообще в этом вопросе полное равноправие. И у нас начали перенимать этот хороший опыт. По сравнению с прошлым годом, число мужчин, ушедших в декрет, в зависимости от региона, увеличилось от десяти до тридцати процентов. Одна из главных причин - женщины стали зарабатывать больше. Ценных специалистов стараются надолго не отпускать. Несмотря даже на пол.