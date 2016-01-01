"Стремление нагадить": Лавров оценил действия администрации Байдена

Разрешение ударов вглубь России ракетами ATACMS, британскими и французскими Storm Shadow и SCALP продиктованы желанием нынешних американских властей оставить как можно более плохое наследство следующей администрации. В этом убежден глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Глава МИД России не исключает, что и в нынешних условиях проявляется стремление "нагадить". Лавров подчеркнул, что это у демократов в крови. Он напомнил: в 2016 году, экс-президент США Барак Обама также подложил свинью сменявшему его Дональду Трампу. Он выгнал десятки российских дипломатов, потребовав уехать из Вашингтона в день, когда не было прямого рейса в Москву. И 120 с лишним человек, включая членов семей дипработников, с малыми детьми на автобусе 6 часов ехали до Нью-Йорка, рассказал Лавров на пресс- конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

Кроме того, добавил российский министр, Обама "своровал" пять объектов российской дипломатической недвижимости. Естественно, что планы Трампа начать нормальный диалог с Российской Федерацией были подорваны, приводит слова Лаврова ТАСС.