"Невероятно сильный человек": Чернышев впервые дал интервью после смерти Заворотнюк

Петр Чернышев ведет крайне закрытый образ жизни. Прославленный фигурист не посещает светских мероприятий, не дает интервью, не снимается на телевидении. Когда его супруга, актриса Анастасия Заворотнюк сражалась с опухолью головного мозга, спортсмен прикладывал все усилия, чтобы заработать на дорогостоящее лечение жене. В этом ему, кстати, очень помогла Татьяна Навка. Она пригласила Чернышева в свое ледовое шоу.

Кстати, в постановках Навки теперь занят не только Петр Чернышев. С недавних пор в них катается и прославленная фигуристка Камила Валиева. В начале ноября спортсменка заявила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации. Петр Чернышев поддержал ее. В беседе с журналистами фигурист прокомментировал решение юной коллеги.

"По моим наблюдениям, Камила - невероятно сильный человек. И цель, которую она себе поставила, невероятно сложная. Но я думаю, терпение и труд все перетрут, время покажет. Она знает, что ее поддерживает большое количество зрителей, друзей. Я бы очень хотел, чтобы у нее все получилось", - дал короткое интервью ТАССу Чернышев.

Напомним, 29 мая не стало популярной актрисы, звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Ей было 53 года, из которых четыре последних она боролась с раком головного мозга. На руках Петра Чернышева осталась их общая маленькая дочка Мила.