Германия испытывает сожаление по поводу решения Украины применять противопехотные мины в нарушение подписанного ею Оттавского договора. Такое заявление сделал в пятницу, 22 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер.

Государствам, подписавшим Оттавский договор от 1997 года о запрещении противопехотных мин, запрещается использовать этот тип вооружения. Украина ратифицировала документ в 2005 году, но это не мешает ей применять противопехотные мины.

Вагнер, говоря о позиции Киева в отношении противопехотных мин, заявил, что "то, что Украина решила пойти на этот шаг и видит в нем преимущество в войне, достойно сожаления", сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство обороны США подтвердило, что американская администрация санкционировала применение противопехотных мин на Украине. Подчеркивалось, что речь идет о так называемых нестойких минах — они становятся инертными спустя некоторое время.

Что бы ни говорили западные спонсоры киевского режима, украинские националисты используют предоставляемое им вооружение против мирных жителей. Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что ВСУ забрасывают противопехотными минами населенные пункты у линии соприкосновения, маскируя взрывчатку под игрушки или предметы быта.