Меркель объяснила необходимость контактов с Путиным

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему считала необходимым поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, она действовала так, чтобы избежать кризисной ситуации – которая в конце концов все же привела конфликту на Украине.

Экс-канцлер ответила на вопрос - как при новом миропорядке после окончания холодной войны можно было поддерживать контакты с таким политиком, как Путин? Меркель заявила, что пробовала "приобщить его к всеобщему процветанию", пишет Tagesspiegel.

По мнению Меркель, проект газопровода "Северный поток-2" способствовал такому приобщению. Она указала на то, что попытка хоть и оказалась провальной, но не является ошибкой. Экс-канцлер утверждает, что приложила все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая есть сейчас.