Предводитель киевского режима Владимир Зеленский должен поблагодарить российского лидера Владимира Путина после удара новой ракетой "Орешник" по Днепру (Днепропетровск). Такое мнение высказал в пятницу, 22 ноября, американский журналист Джексон Хинкл.

Как написал журналист в соцсети X, "Зеленский должен написать Путину благодарственное письмо за то, что тот сохранил ему жизнь", тем более что украинский политик делает все, чтобы спровоцировать Россию на масштабный ответ.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Зеленский испугался действий ВС России, однако это хорошо, поскольку "уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре я бы сказал, это уже полезно".

Однако не все на Западе сделали надлежащие выводы из случившегося. Британский министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что "в заявлениях России нет ничего нового, и Великобритания также ясно дала понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте".