Певица Юта встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Певица Юта посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице. Артистка исполнила для военнослужащих несколько музыкальных композиций.

"Вы знаете, первое, что приходит в голову, – я горжусь своей страной. Государство делает все для того, чтобы подписание контракта было максимально быстрым и комфортным. Впечатляет очень, как это все происходит. Просто по-человечески. Это очень тепло, очень по-дружески и очень с пониманием", – сказала Юта (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в столице по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.