Су-34 нанес удар по силам ВСУ в курском приграничье

Российская армия продолжает уничтожать подразделения ВСУ, вторгшиеся на территроию Курской области. Бомбардировщик Су-34 нанес удар по украинским частям в приграничье, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ. Военные добавили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Экипаж получил подтверждение от разведки, что бронетехника и личный состав украинских войск уничтожены. После чего Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.