На "Арена Мытищи" пройдет полуфинал чемпионата по битве роботов

23 ноября с 09:30 до 21:10 на территории ледового дворца "Арена Мытищи" пройдет полуфинал Международного чемпионата по битве роботов.

В полуфинале чемпионата по итогам отборочных этапов встретятся 32 сильнейшие команды из России, Беларуси, Индии, Ирана и Китая. Впервые, помимо основной дисциплины "Битва роботов" в весовой категории до 110 килограмм представлена новая дисциплина для юных инженеров 10 - 17 лет "Битва мини-роботов" в весовой категории до 1,5 килограмма.

Подробная информация доступна на сайте на https://www.gosuslugi.ru/bitvarobotov. Прямая трансляция чемпионата будет доступна по адресу https://vk.com/video-219465931_456240290.