Супружеская пара подорвалась на украинской мине в Курской области

Гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, подорвался на мине в приграничном районе Курской области. Женщина от полученных ранений скончалась на месте. О трагедии в Рыльском районе сообщил губернатор области Алексей Смирнов. Он принес соболезнования родным и близким.

Глава региона добавил, что водитель автомобиля был ранен. Его доставили в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывают всю необходимую помощь. Смирнов напомнил гражданам, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно. Губернатор призвал жителей не подвергать риску себя и своих близких.

Ранее Смирнов предупредил жителей Курской области о ракетной опасности. Губернатор напомнил, что над укрыться в помещениях без окон: в коридоре, ванной или кладовой.