Минюст включил в реестр иноагентов Шеина и Ваганова

Минюст расширил список иностранных агентов. В реестр включены политик Олег Шеин и активист Вадим Ваганов.

В сообщении на сайте ведомства указано, что Шеин участвовал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранного агента.

Вадим Ваганов так же, как и Шеин, создавал сообщения и материалы иностранного агента. Оба фигуранта списка распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России.