В зоне СВО российские военные продолжают уверенно продвигаться на ключевых тактических направлениях. В Минобороны сообщили, что накануне освобождено село Новодмитровка в ДНР.

За неделю подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населённые пункты Ильинка, Ленинское, Новоалексеевка и Новоселидовка, а бойцы "Востока" и "Юга" выбили противника из Макаровки и Дальнего.

Расчёты гаубиц Д-30 группировки "Запад" уничтожили танк и замаскированные блиндажи с личным составом ВСУ. Координаты целей получили от операторов беспилотников. В считанные минуты артиллеристы нанесли точные удары с расстояния до десяти километров и помогли нашим мотострелкам занять более выгодные позиции, сообщает "ТВ Центр".