Спас раненых бойцов: подвиг Александра Данилова в зоне СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в зоне спецоперации. Младший сержант Александр Данилов, санитар штурмовой роты, во время массированной контратаки ВСУ с применением артиллерии и FPV-дронов, выстроил максимально безопасные маршруты для вывоза раненых. Рискуя собой, Александр эвакуировал с поля боя более десяти наших военнослужащих, чем спас им жизнь.

Гвардии ефрейтор Антон Рябков, механик-водитель самоходной установки, заметив украинский дрон, уничтожил его из стрелкового оружия, но при смене места дислокации боевики открыли огонь. Умело маневрируя, Рябков смог вывести САУ из-под обстрела. Расчёт оперативно развернул установку на новой позиции и отразил атаку врага, сообщает "ТВ Центр".