Рассекречены важные документы о Моонзундской операции

"Ключи от "большой Балтики". Ровно 80 лет назад от фашистских захватчиков освобождён Моонзундский архипелаг. Минобороны запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел. К этой дате была рассекречена часть архивов. Моонзундская операция стала важным этапом в ходе Великой Отечественной войны и открыла путь к освобождению Прибалтики от врага.

Советские полководцы вспоминают: если бы с Моонзундской операцией промедлили несколько дней, то архипелаг не удалось бы взять и к 9 мая 1945 года Немцы возвели здесь мощную оборону, которую планировали укрепить ещё больше. После того, как фашистов выбили из советской Прибалтики острова стали последней их зацепкой в этом районе.

"Всё было заставлено минами. В одном только Финском заливе немцы при отступлении оставили 66 тысяч мин. И многие тысячи мин были у побережья Прибалтики, что мешало действиям нашего флота", - говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

О стратегической важности архипелага говорит тот факт, что именно с него в августе и сентябре 1941 года советская авиация вылетала бомбить Берлин. А в 1944 году отсюда уже наш флот должен был идти к северной Германии.

О деталях Моонзундской операции рассказывает новый раздел сайта Минобороны. Публикуются, в том числе, и захваченные документы противника. Например, приказ, направленный командующему группой армий “Север” Шёрнеру удерживать острова любой ценой, до последнего солдата.

Но удержать архипелаг немцы не смогли. Бойцы Красной Армии действовали нахраписто и дерзко. Позже наши командиры вспоминали: по-другому взять острова и не получилось бы. О том, как наши катера не могли подойти к берегу из-за ураганного огня противника, рассказывается в наградном листе на звание Героя СССР младшего сержанта Николая Матяшина. И о том, как он уничтожил огневое сопротивление противника, обеспечив высадку десанта.

Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО России: "Первым выскочил в воду, увлекая геройским примером остальных за собой, и достигнув берега по грудь в воде, броском достиг первых домов пристани Куйвасту. И уничтожил огнём ручного пулемёта два пулемёта противника, вывел из строя расчёт 76 миллиметровой пушки".

Ближайшие к материку участки архипелага наши бойцы заняли достаточно быстро. А с самым большим островом - Эзель - пришлось повозиться. Немцы здесь взорвали плотину, это затруднило наше движение; подогнали крейсеры и линкоры с орудиями крупного калибра, и на небольшой площади - полуострове Сырве сконцентрировали три дивизии.

"Можно сравнить, как наши войска действовали под Прохоровкой. То есть на узком участке мы атаковали немецкие войска. Здесь копилась наша техника, но у немцев очень крепкая оборона. Плюс обстрелы с немецких кораблей. Мы понесли значительные потери и вынуждены были приостановить движение и готовить мощную операцию", - поясняет Михаил Мягков.

И она была подготовлена и проведена. Красная Армия подтянула танки, артиллерию, авиацию. Немецкие генералы уже тогда поняли, что оборона архипелага - напрасная трата сил. Для Краснознаменного Балтийского флота Моонзундская операция стала крупнейшей за период Великой Отечественной войны. Учились на её примере и следующие поколения наших десантников. Для РККА взятие островов открывало пути наступления на Курляндию и Восточную Пруссию.