Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе Неватим

Военно-воздушные войска Вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". С таким заявлением выступил представитель шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Уточняется, что целью удара стала авиабаза Неватим в районе Негев на юге Израиля. Представитель военного командования движения сообщил об этом на публичном митинге сторонников.

В Пентагоне ранее заявили о "потрясающем" арсенале оружия, которым обладают йеменские ополченцы-хуситы. Американцы признали, что были шокированы ассортиментом самых совершенных ракет. Пентагон особенно беспокоит появление у хуситов противокорабельных ракет с внушительными техническими характеристиками.