Четыре десятка угнанных на Украину жителей Курской области вернули в Россию

Насильно вывезенных боевиками ВСУ на Украину 46 жителей Курской области вернули в Россию. Как сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, это стало возможно благодаря переговорам с украинской стороной.

По словам Москальковой, в гуманитарной акции участвовали администрация президента России, Минобороны, МИД, а также спецслужбы и госорганы Белоруссии. Омбудсмен отметила роль МККК, который откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей или транспорта.

В числе 46 возвращенных - есть инвалид-колясочник. Также возвращены 12 детей, один из которых новорожденный, а другому меньше трех лет. Освобожденные сейчас направляются в сторону белорусско-российской границы, в России их ждут с гуманитарной помощью, передает РИА Новости.