Захарова оценила право Вашингтона вторгнуться в Нидерланды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию американского сенатора на ордера, выдаваемые Международным уголовным судом в Гааге. Том Коттон призывал США к вторжению в Нидерланды.

Сенатор назвал МУС пародией на правосудие, а прокурора Карима Хана — ненормальным фанатиком. Тем же, кто попытается привести в исполнение ордера МУС, выданные на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Иоава Галанта, сенатор напомнил об американском законе о МУС. Его не просто так называют Гаагским актом о вторжении: если американец или союзник будет арестован по ордеру МУС, Вашингтон вправе начать военную интервенцию, подчеркнул Коттон.

Комментируя призыв сенатора, Захарова отметила, что ожидает следующих событий. Во-первых, высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС - в знак солидарности. Затем - выступление британского премьера в парламенте с заявлением о "хайли-лайкли" угрозе жизни подданного Его величества Карим Хана. И в заключение – заявление президента США Джо Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО.