Запад признал критическую ситуацию в отношениях Европы и США

"Время Европы истекло": с таким заголовком вышла статья в американском издании Foreign Affairs. Авторы утверждают, что трансатлантический союз США и Европы десятилетиями был основой для безопасности европейских стран - однако сейчас отношения государств достигли критической точки.

Европе нужно как можно скорее самой заняться вопросом собственной безопасности. Существует серьезный риск того, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом активность США в Старом Свете резко снизится, пишет журнал.

Авторы отмечают: недовольство недостаточным вкладом Европы в трансатлантические отношения зрело в США уже много лет. Европейские страны же потратили это время впустую - вместо того, чтобы налаживать отношения с США и улучшать собственную оборону.