Медведев: Страны НАТО напрямую вступили в войну с Россией

Страны Североатлантического альянса напрямую вступили в войну с Россией. С таким заявлением выступил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев пояснил: страны Запада должны понимать, что они воюют на стороне Украины – причем не только поставляя Киеву оружие и финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что указывают цели на территории России, управляют действиями американских или европейских ракет.

Зампред Совбеза подчеркнул: в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине ответ России может быть любым. Исключить нельзя ничего, заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, фрагмент которого опубликован во "ВКонтакте".