Путин: Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник"

Президент России Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил о планах продолжать испытания комплекса "Орешник". Принято решение по серийному производству системы.

Глава государства поблагодарил разработчиков новейшей ракетной системы. По его словам, достигнутые результаты и скорость разработки вызывают гордость и восхищение.

Путин также отметил, что запас ракетных систем "Орешник" в России имеется. Кроме того, по словам президента, в нашей стране проходят испытания несколько подобных "Орешнику" систем.

Накануне Путин рассказал, что Москва испытала экспериментальную ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.