Главком РВСН Каракаев: "Орешник" может поражать цели по всей Европе

Комплекс "Орешник" может поражать цели по всей Европе. Об этом рассказал главком РВСН Сергей Каракаев на совещании с Владимиром Путиным.

Со своей стороны глава государства указал, что система не является средством массового поражения, это высокоточное оружие. По словам Путина, "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения.

Ранее президент рассказал, что запас ракетных систем "Орешник" в России имеется. Испытания будут продолжены.