Путин решил представить к госнаградам создателей "Орешника"

Создатели ракетной системы "Орешник" будут представлены к госнаградам. Как заявил президент России Владимир Путин, это относится ко всем, кто проектировал и организовывал производство новейшего комплекса – ученым, инженерам, рабочим.

Путин подчеркнул на встрече с руководством Минобороны и представителями ОПК, что аналогов ракетной системы "Орешник" не существует. Их нет в настоящий момент ни у кого в мире.

Российский лидер признал, что рано или поздно похожее оружие появится и в других ведущих странах. В Москве известно, какие разработки там ведутся. Однако оно появится завтра или через год, или через два - а у России эта система есть сегодня, и это важно, передает ТВЦ.