Цискаридзе раскритиковал театры за высокие цены на билеты

Государственные театры должны стать более доступными для граждан. Ценовую политику учреждений культуры вновь раскритиковал народный артист России Николай Цискаридзе.

Артист напомнил, что подчиняющиеся государству учреждения культуры существуют за счет налогоплательщиков. Цискаридзе напомнил, что в СССР минимальная зарплата составляла 60 рублей, а самый дорогой билет в Большой театр стоил 3 рубля 20 копеек.

По словам звезды балета, каждый мог себе позволить посмотреть любой шедевр с любыми звездами. Надо было только отстоять очередь. Артист подчеркнул: сегодня люди уже заплатили за то, что эти театры содержатся, учреждениям надо менять политику. Цискаридзе убежден, что цены на билеты в гостеатры должны регулироваться государством, передает ТАСС.