Зеленского возмутил отказ Рады работать под угрозой российской атаки

Владимира Зеленского возмутил отказ Верховной рады работать из-за угрозы ракетной атаки. Президент Украины раскритиковал и иностранные посольства, эвакуирующие свой персонал.

Государство, производства, посольства — все должны работать одинаково, когда нет воздушной тревоги, заявил Зеленский. Заявление украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее разведка предупредила киевские власти о возможности ракетного удара по центру украинской столицы. В Верховной раде сразу заявили, что следующее заседание переносится, в лучшем случае, на декабрь. Возмущенный Зеленский заявил, что эту информацию следовало воспринимать именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех ветвей власти, заключил украинский лидер.