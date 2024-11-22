Суд признал Макгрегора виновным в изнасиловании

Конор Макгрегор виновен в изнасиловании. Так решил суд присяжных после более чем шестичасового обсуждения деталей дела ирландского бойца смешанного стиля.

Как сообщает Reuters, речь идет об инциденте, который произошел в 2018 году в Дублине. Макгрегор отверг обвинения в насилии, но признался, что он в тот момент употреблял наркотики. Спортсмена обязали выплатить пострадавшей Никите Хэнд 250 тысяч евро в качестве компенсации.

36-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. В активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы. Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом.