Погода в Москве уйдет в минус

Минусовая температура ожидается в столице на следующей неделе. Циклон лишь немного замедлит распространение холодных воздушных масс, сообщает Гидрометцентр России.

25 ноября, в понедельник, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве — минус 6-4 градуса, по области минус 9-4. Днем в Москве минус 4-2, по области минус 6-1 градус, пишут синоптики в Telegram-канале.

Во вторник, 26 ноября, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью минус 9-4, днем минус 6-1 градус. 27 ноября местами небольшой снег, ночью минус 8-3, днем от минус пяти до нуля.