Зеленский "накаркал" испытание ракеты "Орешник", Украина по его желанию стала полигоном для новых российских вооружений. Об этом в пятницу, 22 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

На фоне заявления президента РФ Владимира Путина об испытаниях подобных "Орешнику" систем Захарова вспомнила, как представители киевского режима регулярно предлагали Украину для тестирования новых видов вооружений.

Так, в июле экс-главком ВСУ Залужный предлагал Западу использовать Украину в качестве полигона для испытаний новых военных технологий.