Конгрессмен Маккол: Трамп и Путин встретились и обсудили конфликт на Украине

Конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин якобы встретились и обсудили конфликт на Украине. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил Newsweek со ссылкой на интервью Маккола Atlantic Council.

Конгрессмен не привёл подробностей о том, где и когда состоялась встреча. В интервью он заявил, что Трамп обратился к Путину с просьбой "не обострять ситуацию". По словам Маккола, президент РФ не прислушался к республиканцу и остался при своём мнении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию The Washington Post о состоявшемся 7 ноября телефонном разговоре между Трампом и Путиным.