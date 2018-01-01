Осуждённый за взятку совладелец ТЦ "Зимняя Вишня" вышел на свободу по УДО

Совладелец ТЦ "Зимняя Вишня" Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно почти на шесть лет раньше срока. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката.

В октябре 2022 года Вишневский был приговорён к восьми годам колонии за взятку, которую дал экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания ТЦ с допущенными нарушениями.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. В результате инцидента погибли 60 человек.