ВВС Израиля ударили по жилым кварталам Бейрута

ВВС Израиля этой ночью атаковали центральный район Бейрута. Четыре ракеты выпущены по жилому восьмиэтажному зданию, которое полностью обрушилось.

Жертвами ударов стали не менее четырёх человек, 23 ранены. Но многие могут находиться под завалами. Сообщается, что целью ЦАХАЛ был высокопоставленный член движения "Хезболла".

Обстрелам подверглись и пригороды ливанской столицы. На юге страны жертвами израильских ударов стали пять медиков. В ответ шииты выпустили по еврейскому государству около 80 ракет, часть из которых удалось перехватить.

А в секторе Газа атакован Хан-Юнис и лагерь беженцев Нусейрат. Не менее 13 палестинцев погибли, десятки ранены, сообщает "ТВ Центр".