Европу накрыли зимние штормы и аномальные снегопады

Зимние штормы с ураганным ветром и аномальные снегопады атакуют Западную Европу. В Финляндии из-за обрывов линий электропередачи без света остались десятки тысяч домов. Между крупнейшими городами прервано железнодорожное сообщение.

Первые в этом году снегопады парализовали движение на юге и западе Германии. Из-за гололёда на одних трассах - сотни аварий, на других - автомобили увязли в снегу, водители эту ночь провели в машинах. Перенесены и отменены авиарейсы в аэропортах Кёльна и Бонна.

Аналогичная картина и во Франции. В десятках департаментов действует "оранжевый" уровень погодной опасности. Скорость ветра достигает 148 километров в час. Сотни грузовиков застряли на автострадах. 200 тысяч жителей остаются без электричества, сообщает "ТВ Центр".