В Москве пройдёт благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

О благотворительном фестивале "Город неравнодушных", который пройдёт в Москве 7 и 8 декабря, рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Главным событием станет ярмарка. Участие в ней примут столичные некоммерческие организации, а все вырученные средства направят на помощь многодетным семьям, людям старшего поколения и приютам для животных.

Посетителей ждут благотворительный квест, мастер-классы, уличные зимние игры, а также мультимедийное танцевальное шоу. В интерактивной зоне гостям предложат сделать фотографии в новогодних декорациях.