Пропалестинская акция протеста в Монреале закончилась погромами

В Монреале в погромы и столкновения с полицией переросла манифестация сторонников Палестины и противников блока НАТО.

Массовое шествие приурочили к проходящей в городе парламентской ассамблее Североатлантического альянса. Однако вскоре группы активистов начали бить окна в здании Дворца конгрессов и витрины магазинов, жечь автомобили.

В стражей порядка полетели камни, дымовые шашки, пиротехника и банки с краской. Полиция ответила дубинками и слезоточивым газом. Несколько человек задержаны, сообщает "ТВ Центр".