Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

Балканский циклон "Каэтано" принёс в столичный регион снегопады. По прогнозам, за сутки может выпасть треть месячной нормы осадков. А к вечеру столбики термометров начнут опускаться ниже нуля. Автомобилистов призывают быть максимально аккуратными. Дорожные службы мониторят обстановку на трассах.

Во власти циклона находится и Ленинградская область. Всего за несколько часов там образовались сугробы. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Сохраняется жёлтый уровень погодной опасности, сообщает "ТВ Центр".