В Сербии проходит фестиваль документального кино о героях спецоперации

В сербском Дрвенграде в эти дни проходит международный фестиваль документального кино "RT.док: Время наших героев", посвящённый бойцам СВО.

Мероприятие проводят уже не в первый раз - показы были в российских городах и теперь за рубежом. Среди участников - известные военкоры, сербские журналисты и политики, а также легендарный режиссёр Эмир Кустурица.

В программе - более 70 отечественных картин, а также зарубежные фильмы, в том числе из Италии, Франции и США.

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT: "В первую очередь, спасибо авторам фильмов, которые, рискуя жизнью на фронте, снимают это замечательное документальное кино, для того чтобы люди во всём мире могли увидеть правду. Даже не нашу правду, а вообще правду, потому что правда, как мы знаем, всегда одна".