Первое боевое применение российского комплекса "Орешник" вызвало на Западе информационный шок. Дезориентирован и Киев. Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады обвиняют друг друга в трусости.

Если произношение пока вызывает трудности, то с математикой дела у западных журналистов обстоят куда лучше. Британская Daily Mail публикует подробную карту с подлётным временем "Орешника" до европейских столиц: примерно 12 минут до Берлина, 16 - до Парижа и Лондона, и чуть меньше до Брюсселя.

У России имеется запас таких систем, готовых к применению. Их главное преимущество – молниеносная скорость. Так что при массированной атаке и в сочетании с другим дальнобойным оружием, эффект может быть сопоставим с применением оружия стратегического. Которым, особо подчёркивает Путин, "Орешник" не является. Это - высокоточная ракета, причём новейшая. Она создана на базе современных разработок. И теперь "Орешник" встаёт на вооружение нашей армии.

Кроме "Орешника", российские конструкторы сегодня разрабатывают ещё несколько подобных систем. Это оружие впоследствии запустят в серийное производство, создав тем самым целую линейку комплексов средней и меньшей дальности. Что будет являются еще одной гарантией суверенитета нашей страны.

"Орешник" не только успешно поразил цель, расположенную на Украине, но и рассорил Зеленского с депутатами Верховной рады, которых просроченный глава киевского режима обвинил в трусости. Мол, потенциальная ракетная опасность - не повод отменять заседание. А ведь по сути получили то, что хотели. "Бойтесь своих желаний!" - напоминает официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова.

Помню, как Зеленский, Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений. Накаркали.

Киев, впрочем, идёт знакомым путём. В очередной раз попросив у союзников денег. На разработку уже своей баллистической ракеты.